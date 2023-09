Calvados. En selle sur la voie verte, qui relie Caen à la Suisse normande

Alors que les fortes chaleurs de l'été sont derrières nous, il est tout de même encore possible de profiter d'une randonnée ou bien d'une balade à vélo direction la Suisse normande, Clécy et ses gorges de granite sculptées. Préparez-vous aussi à traverser différents petits villages tel que Le Moulin de Brieux.

Au départ de Caen, en longeant l'Orne et son ancienne voie ferrée réaménagée, il est possible de découvrir un havre de paix sur plus de 40 km de verdure, idéal pour les amoureux de la nature en quête de calme. Alors, à vos vélos, et pédalez à la recherche d'un bon bol d'air frais.

Pratique. Office de tourisme de la Suisse normande. 02 31 79 70 45