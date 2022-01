Legallais-Bouchard a 120 ans

"En 1889, Daniel Legallais avait racheté l'entreprise par laquelle il était employé.", aime à raconter Philippe Casenave-Péré, président. Quelques temps plus tard, Daniel Legallais s'associera avec un certain Bouchard, Emile de son prénom...



Rester sur la terre qui l’a vu naître

Mais en 1944, les bombardements auront raison du commerce de centre ville. S’en suivront les trente glorieuses puis un dépôt de bilan en 1984 et la “survie” de l’entreprise. “Nous avons alors tout fait pour développer notre activité. Nous sommes les premiers à avoir créer un catalogue. Nous avons développer un centre d’appel, un site Internet et nous avons cherché à développer un business national”. Sa réussite, Legallais-Bouchard l’a doit également à une volonté affirmée de rester sur une terre qui l’a vu naître : “Notre plate-forme logistique est aujourd’hui à Saint-André-Sur-Orne et notre siège à Hérouville Saint-Clair. Notre encrage régional est un atout”. A l’avenir, Legallais-Bouchard songe à “sortir de nos frontières”. La saga est donc long d’être terminée.



