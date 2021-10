L’essor de l’hôpital Saint-Julien sur la rive gauche

Dix ans après l’ouverture des urgences, qui soignent 20 000 patients par an, l’offre de soins se renforce.

La création de nouveaux services se multiplie

L’objectif est triple : “intégrer le site de Saint-Julien dans un ensemble universitaire, valoriser les activités existantes et en développer de nouvelles”, détaille Camille Aboki, la responsable de l’hôpital. “Il existe un fort potentiel sur la rive gauche”. Des services de consultation ont été créés : nutrition en 2010, pédiatrie en janvier, cardiologie en avril.

Prochainement, ce seront des consultations d’ORL, de prise en charge précoce du cancer et de suivi de grossesse qui ouvriront. En septembre, un centre de soins dentaires verra également le jour sur le site. Il s’étendra sur 600 m2. “Deux praticiens hospitaliers vont arriver. Sur place, une dizaine d’étudiants de 5e et 6e année de la faculté dentaire de Lille viendront se former”. Dernier projet en cours : l’installation d’un scanner, prévu pour 2012, partagé entre radiologues hospitaliers et libéraux.