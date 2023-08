Place du commerce. Les nouveautés de l'été dans l'agglo de Rouen

Juste avant la trêve estivale, ou en plein cœur de la torpeur de l'été, le dynamisme du commerce de l'agglomération de Rouen est resté présent. Dans le centre-ville ou un peu plus loin, jusqu'à Montigny.

Pour se faire plaisir

Vous retrouvez ici notre sélection de ces commerces qui ont ouvert leurs portes tout récemment et qui sont axés sur le plaisir et le fait de prendre soin de soi. Rue des Carmes, avril cosmétique propose uniquement des produits bio. À quelques encablures de là, rue de la République, Sweet and tasty s'est fait une spécialité de proposer de beaux délices sucrés, sans oublier toutefois une touche de salé. À Montigny, un nouveau salon de coiffure haut de gamme vient tout juste d'ouvrir ses portes avec, là aussi, la volonté de proposer les produits les plus naturels possibles. Pour que chacun se fasse beau ou belle en respectant la planète.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.