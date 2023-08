Valliquerville. Les travaux de sécurisation de la RD6015 débutent

Les travaux d'aménagement de la RD6015 entre le poteau d'Allouville et le giratoire de la rocade d'Yvetot, à Valliquerville, débutent lundi 21 août. Le chantier va durer six mois. Les travaux seront réalisés sous circulation alternée, excepté les travaux d'enrobés qui sont programmés en fin d'année 2023, effectués de nuit.

Cette section de route se caractérise actuellement par ses trois voies. Pour rendre la circulation plus apaisée, le Département de Seine-Maritime a fait le choix d'en faire un simple axe à double sens. La chaussée sera réduite à 6,50 m de large, sur une longueur de 6 km au niveau de la commune de Valliquerville. Quand cela sera possible, la chaussée sera bordée de bandes multifonctionnelles. Dans les zones urbaines (le hameau de la Forge sera classé en agglomération avec limitation de la vitesse à 50 km/h), la chaussée sera dotée de bordures et de trottoirs.

Une voie verte

Une voie verte de 3,5 km va être aménagée. - Département de Seine-Maritime

Une voie verte de 3 m de large offrira un cheminement continu et sécurisé aux piétons et aux cyclistes, du côté sud de la RD6015, entre la rue du Cimetière et le carrefour à feux avec la route du Fond-Hallot. Un trottoir sera également aménagé du côté nord de la chaussée dans le hameau de la Forge.

Carrefours sécurisés

Des traversées sécurisées pour les piétons. - Département de Seine-Maritime

Le carrefour à feux avec la route du Fond-Hallot sera réaménagé et des boutons-poussoirs permettront aux piétons de commander les feux. Dans le hameau de la Forge et au niveau du giratoire RD6015-RD131E, les traversées piétonnes seront sécurisées par des îlots offrant un refuge pour une traversée en deux temps.

Les arrêts de cars de la Foulerie et du Point du Jour seront relocalisés au niveau du giratoire et du carrefour à feux. Tous les arrêts de cars seront réaménagés avec de larges quais accessibles, de nouveaux abris et des cheminements piétons sécurisés.