Alençon. Kristell Chwieducik, une directrice d'école épanouie : "Ici, nous sommes une famille"

En cette nouvelle année, la petite école Sainte-Thérèse, qui ne compte que six classes, s'emparera du thème des Jeux Olympiques.

Jeux Olympiques

En cette année olympique, de nombreuses animations sont prévues. À Sainte-Thérèse, on pratique déjà beaucoup l'éducation par le sport, notamment à travers des parties endiablées de balle au prisonnier pendant les récrés, pour lesquelles les maîtresses ne sont pas en reste : "Lors de leur soirée de fin d'année, on a même fait avec les CM2 de l'année dernière une partie de plusieurs heures. Ils ne voulaient plus s'arrêter !" Les JO seront une occasion de plus de partager "les valeurs de respect, d'entraide et de bienveillance", souligne Kristell Chwieducik.

Moyens

La conjoncture économique oblige l'école à être économe : " La directrice doit aussi gérer le débouchage de la gouttière ou la taille des arbres. Alors tout le monde s'y met et on s'entraide. Mais dans l'enseignement catholique, on a toujours fait attention aux dépenses, alors on a déjà l'habitude. "

Effectifs

La question est délicate dans l'Orne, où des classes sont parfois menacées de fermeture. Mais à Sainte-Thérèse, les effectifs se maintiennent encore cette année, avec 27 élèves en petite section et 153 élèves sur six classes.