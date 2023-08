Fécamp. FestiCiné, le plein de cinéma pour 3,50 euros

Comme tous les ans, fin août, le Grand Large de Fécamp fête le cinéma avec FestiCiné. Il se déroule cette année du 23 au 29 août. Le principe reste le même, pendant une semaine, des rencontres avec des réalisateurs, des avant-premières et une multitude de films pour tous les publics au tarif unique de 3,50 euros. Une opération rendue possible grâce au partenariat et au financement de la ville de Fécamp.

Lire aussi : Fécamp. Le cinéma Le Grand Large fête ses 20 ans

Deux rencontres

Pour cette édition 2023, FestiCiné accueille deux réalisateurs. Ils vont pouvoir échanger avec le public.

Il y aura d'abord Jean-Pierre Améris, jeudi 24 août à 19 h 30. "C'est un réalisateur exceptionnel, explique Richard Patry, le PDG de Noé Cinémas. Il a fait plus de vingt films. Il présente son tout nouveau film : Marie-Line et son juge. Il a été intégralement tourné au Havre avec Louane, Michel Blanc et quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a beaucoup tourné en Normandie, Victor Belmondo. Il vient souvent à Fécamp, c'est un ami de Xavier Beauvois. Sa filiation est exceptionnelle. Être le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, ça doit être lourd à porter mais c'est un garçon d'une intelligence et d'une subtilité. Je ne dirais pas que c'est un ami mais on se parle beaucoup. C'est un grand acteur." Richard Patry espère que Victor Belmondo et/ou Louane puissent participer à la rencontre de jeudi. Ce sera la surprise pour les spectateurs.

La deuxième rencontre est prévue le samedi 26 août à 20 h 30, avec le réalisateur Pierre Creton. "C'est le régional de l'étape, le cinéaste paysan. Il est vraiment paysan, il a une ferme à quelques kilomètres de Fécamp. Il présente son dernier film, Un prince." C'est une comédie dramatique. "Toute l'équipe du film sera présente."

34 films

Pendant FestiCiné, 34 films seront à l'affiche pour 135 séances. Onze films seront projetés en avant-première. "Ce sont des films qui sont allés à Cannes, il y a des comédies, beaucoup de jeune public et un film d'horreur."

Les films du moment sont toujours à l'affiche que ce soit Oppenheimer, Barbie, En eaux très troubles, Les blagues de Toto2, Ninja Turtles ou encore Gran Turismo.

Richard Patry a également tenu à programmer Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet. Elle a obtenu la dernière Palme d'Or de Cannes. La réalisatrice avait été au cœur d'une polémique à la suite de son discours très engagé après le mouvement contre la réforme des retraites. "Justine a de la famille à Fécamp. On n'a pas réussi à la convaincre de venir mais on ne désespère pas. On lui lance un appel. Elle protège beaucoup son film et s'exprime peu depuis la polémique. Son film est un chef-d'œuvre qui méritait complètement la Palme d'Or. Je suis hyper fier pour elle. C'est un très beau film qui se passe dans le cœur de la famille, un film à suspense. On est très fier de le présenter en sortie nationale."