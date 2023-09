Place du commerce. Fish spa, bar viking et fromagerie : les nouveautés à Cherbourg-en-Cotentin

"Fish spa",

Les poissons assurent la pédicure des clients. Bulle d'eau, un "fish spa", a ouvert ses portes mardi 25 juillet à Octeville. Christelle Leterrier, 36 ans, de Tourlaville, est à la tête de ce lieu surprenant. Les clients y viennent tout simplement plonger leurs pieds ou leurs mains dans un grand bac rempli d'une eau autour des 23°C et de petits poissons de six à huit centimètres de couleur sombre, appelés Garra rufa. Ces derniers assurent leur mission : procurer aux clients une agréable sensation de succion et rendre leur peau lisse. C'est le principe de la fish pédicure dont l'objectif est de débarrasser les clients de leurs peaux mortes et de masser leurs pieds. Fish spa abrite dix aquariums pour pieds et deux pour mains.

Christelle Leterrier, titulaire d'un CAP Coiffure et d'un brevet professionnel dans l'agroalimentaire, avait travaillé en tant que conductrice de ligne pendant 14 ans aux Maîtres laitiers du Cotentin. Elle avait entendu parler du fish spa à la télévision puis a eu la chance de tester lors de vacances en avril 2021. Séduite, elle a alors fait le nécessaire avec une formation de deux mois dans le domaine de la fish pédicure et a ouvert son propre commerce.

Pratique. 15, rue Roger-Salengro à Octeville. Ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 h, et le samedi de 9 h 30 à 18 h. Tarifs : de 8 à 70 € selon le forfait choisi. Tél. 07 81 43 18 53.