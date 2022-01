Reporters de guerre : le palmarès 2009

Résultats de la 16e édition du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre



Trophée Photo - Prix Nikon

1er prix : Walter ASTRADA - AFP

Madagascar, une crise politique sanglante - En février 2009 à Madagascar



Trophée Presse écrite - Prix du Conseil général du Calvados

1er prix : Christina LAMB - THE SUNDAY TIMES

Une mission impossible - Le 12 octobre 2008 en Afghanistan



Trophée Radio - Prix du Comité du Débarquement

1er prix : Tim FRANKS - BBC NEWS

Un médecin de Gaza - Le 20 janvier 2009 en Israël (5'37 min)



Trophée Télévision - Prix du Conseil régional de Basse-Normandie

1er prix : Paul COMITI - TF1

Embuscade afghane - Le 15 août 2008 en Afghanistan (2'00 min)



Trophée Télévision Grand Format - prix SCAM

1er prix : Jeremy BOWEN - BBC NEWS

Gaza - Hors des ruines - Du 20 janvier au 2 février 2009 à Gaza (27'30 min)



Prix jeune reporter - Parrainé par Ligne de Front

1er prix : Mohamed DAHIR - AFP

Mogadiscio, l’une des villes les plus dangereuses du monde - De mars à mai 2009 à Mogadiscio



Prix spéciaux

Prix Fondation Varenne des Lycéens de Basse-Normandie (télévision)

1er prix : Paul COMITI - TF1

Embuscade afghane - Le 15 août 2008 en Afghanistan (2'00 min)



Prix du public (photo) - Parrainé par la Ville de Bayeux

Jérôme DELAY - ASSOCIATED PRESS

Trouble au Congo - De novembre 2008 à mai 2009 en République démocratique du Congo

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire