Bonne table à Caen. De la convivialité à La Tomette

Quoi de mieux pour profiter des beaux jours que de manger en terrasse ! Dans le centre-ville de Caen, mon amie et moi prenons la direction de La Tomette. En juin dernier, l'établissement a changé de propriétaires : désormais, ce sont Candy et Anthony Grenier, mari et femme, qui gèrent ce restaurant. La décoration a été refaite pour plus de clarté, "de chaleureux et cosy", mais avec toujours le charme de la pierre de Caen et de ces fameuses tomettes. "C'est d'ailleurs pour cela que l'on n'a pas changé le nom", précisent les gérants.

Cuisine de marché

Nous avions réservé pour la mi-journée en terrasse, pour ainsi profiter du beau temps. L'accueil est tout sourire. "C'est notre première affaire, explique Candy Grenier. Avant, nous étions saisonniers dans la restauration." Un retour aux sources pour ces deux Normands d'origine. Plats à la carte ou menu du jour, les propositions sont variées. De quoi trouver son bonheur. J'opte pour l'entrée et le plat du jour : samoussas accompagnés de salade suivis de lasagnes végétariennes. Le plat est délicieux, parfait pour l'été, et le service aux petits soins. La note, pour ce repas, s'élève à 18, 50 euros.

Les lasagnes végétariennes.

"On propose une cuisine de marché qui change en fonction des saisons et de nos envies." Tout est fait maison et les produits proviennent un maximum de producteurs locaux. Je resterais bien encore un moment, mais le devoir m'appelle. Il faut penser à retourner au travail ! Avant de partir, j'hésite à prendre le dessert du jour qui me fait de l'œil : une brioche perdue, mais je dois avouer que je n'ai plus faim. Ce sera pour une autre fois, il y a encore beaucoup de plats à découvrir, comme "la souris d'agneau confite à la graisse de canard". Un plat qu'aime cuisiner le chef. À partir de septembre, une carte va également être développée pour le soir. Jusqu'à maintenant, seules des tapas étaient proposées.

Pratique. La Tomette, 12 rue Saint-Laurent à Caen. Fermé dimanche midi et lundi. Tél. 06 63 54 56 01.