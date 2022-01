Dans le cadre de l'exposition Destination Normandie, des ballades littéraires d'une heure sont proposées par l’association Pages et Paysages les dimanches 11, 18, 25 Octobre à 16h45 (gratuit). Les lectures de Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, les frères Goncourt, Emile Zola et bien d’autres seront assurées par Marie-Odile Laîné et Christophe Tostain.

Sur inscription au 02 31 30 47 60.