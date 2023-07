Centre-Manche. Dans cette commune, des cendriers de poche distribués gratuitement par les commerçants

"On est très contents, ça a eu un bel accueil." Edwige Cotentin est co-présidente de l'association de commerçants Cap-Blainville. Sollicités par la mairie de Blainville-sur-Mer, qui avait déjà mené une campagne de distribution l'année précédente avec le groupement d'employeurs de la Côte des havres, les commerçants y participent désormais avec enthousiasme. Lors d'événements comme la Fête de la musique le mois dernier ou le vide-greniers du dimanche 30 juillet prochain, ils distribuent ainsi gratuitement des cendriers de poche aux fumeurs intéressés afin de lutter contre la pollution générée par les mégots.

Edwige Cotentin est ravie du succès de cette opération. Impossible de lire le son.

Une opération réussie

"On protège notre littoral, l'endroit où on vit, notre futur et puis surtout le lieu de travail des ostréiculteurs", explique Edwige Cotentin. La commerçante estime que tout devrait partir "d'ici la fin du mois", avec notamment le vide-greniers. Le succès rencontré par la distribution de ce "joli produit" devrait pousser la commune à réitérer l'expérience les prochaines années pour lutter notamment contre la pollution des plages. Une question cruciale, alors qu'une étude de la Commission européenne menée en 2018 révélait que les mégots étaient les déchets en plastique les plus retrouvés sur les plages après les bouteilles.