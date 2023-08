Sainte-Marie-Outre-l'Eau. La route des Gorges de la Vire, pour découvrir la Normandie vallonnée

Le bocage virois est traversé un fleuve côtier, la Vire, et une rivière, la Souleuvre. En suivant les différentes la route des Gorges de la Vire, qui serpente le long du fleuve côtier, on peut découvrir le bocage et le patrimoine de cette zone à l'habitat très dispersé.

Ce circuit de 30 kilomètres est accessible à partir des grands axes routiers, comme l'autoroute A84 ou la départementale 675. L'itinéraire est fléché avec des panneaux au nom de la route. Cette dernière fait une boucle et vous pouvez la prolonger pour découvrir d'autres sites du patrimoine.

Pratique. Depuis l'A84, prendre la sortie 39 et aller à Sainte-Marie-Outre-l'Eau.