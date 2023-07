Vire Normandie. Addict aux jeux de grattage, l'aide ménagère escroquait des personnes âgées

Une aide ménagère de 55 ans était jugée jeudi 13 juillet au tribunal judiciaire de Caen pour abus de confiance, escroquerie et vol aggravé. Les faits reprochés se sont produits du 1er septembre 2021 au 6 mai 2022 à Vire Normandie. La femme travaillait comme auxiliaire de vie chez plusieurs personnes âgées.

Lors de ses diverses interventions, les employeurs se sont aperçus de vols d'argent, de disparition de portefeuille, de cartes bleues utilisées frauduleusement. La prévenue leur demandait aussi d'établir des chèques de salaire majorés des charges sociales, ce qui est totalement illégal. Quand elle faisait leurs courses, elle achetait également pour ses propres besoins. Elle accompagnait certaines personnes pour faire des retraits d'argent au distributeur bancaire et en profitait pour retirer aussi pour elle. C'est ainsi qu'une personne a été débitée de 3 000 euros indûment. Trois personnes ont porté plainte.

Addict aux jeux de grattage

Lors de leur enquête, les gendarmes ont découvert qu'il y avait d'autres victimes. Sept se sont portées partie civile. À la barre, elle reconnaît tout et dit "avoir fait des bêtises", car elle est addict aux jeux de grattage et autres loteries. En novembre 2019, elle avait déjà été jugée et condamnée pour des faits similaires. Mais, ici, ses victimes sont des personnes âgées. Dans son réquisitoire, le procureur souligne un "comportement viscéralement malhonnête sur personnes vulnérables qui lui avaient accordé leur confiance". L'avocate de la défense dit que sa cliente est traitée depuis 14 ans pour dépression et qu'elle a commis surtout de petits vols.

Après délibéré, la mise en cause est condamnée à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, à une obligation de travail ou de formation et de soins pour addiction aux jeux. Elle a aussi écopé d'une interdiction d'exercer le métier d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie et d'une inéligibilité de 2 ans. Elle devra payer 127 euros de frais de procédure et dédommager les victimes d'un total de 4 308 euros pour préjudice matériel et 1 400 euros pour préjudice moral.