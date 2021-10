La table : Le Saint-Saëns, rue du Général Leclerc

Les formules sont variées : menu du midi à 10,50 €, gourmand à 16,50 € ou buffet à volonté pour 8,70 €. Comme mon voisin de table, j’opte pour la formule Express à 14,50 €, entrée, plat et dessert. Si le choix n’est pas très important, il n’en sera que plus facile. Un saucisson brioché accompagné de sa sauce au porto débute très bien ce repas. C’est un classique, que l’on ne trouve cependant pas souvent et qui est ici réussi. Le plat principal est un hachis-parmentier au confit de canard. Une variante gourmande du hachis. La purée est onctueuse à souhait. Mon voisin de table a préféré un onglet de boeuf, avec une sauce au roquefort et accompagné d’un gratin dauphinois. La viande est tendre, mais le gratin un peu trop noyé de crème. Le fondant au chocolat du dessert, surmonté d’une boule de glace au chocolat, fait l’unanimité. Il est juste dommage que le service ne soit pas plus souriant.

Pratique. Le Saint-Saens, 120 rue du Général Leclerc. Tél. 02 35 71 03 12. Ouvert les lundi, jeudi, vendredi et samedi de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 22h30 et les mardi, mercredi et dimanche de 11h45 à 14h30.