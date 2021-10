Le festival Jazz à part au 106

Le 106 se met à l’heure du jazz avec la venue d’Akosh S. et d’Hélène Breschand au hangar pour le festival Jazz à Part. Akosh S., saxophoniste hongrois, a longtemps travaillé en collaboration pour Noir désir. Il est aujourd’hui aux côtés de Gildas Etevenard qui l’accompagne à la batterie pour des envolées entre free jazz et musiques d’Europe de l’Est. Pour finir, Hélène Breschand et Sylvain Kassap plongeront la salle dans un univers singulier et onirique, clarinettes, harpe et objets sonores y aidant. La soliste évolue à travers un répertoire contemporain, créatifs, fait d’improvisation et de théâtre musical. Deux univers de jazz différents, proposés dans ce concert organisé dans le cadre de la deuxième édition du Festival Jazz à Part.



Pratique. Jazz à Part Festival, samedi 21 mai, 20h, hangar 106, 106 quai Jean de Béthencourt, Rouen. Tarifs. Guichet : 13€. TR : 10€. Location:13€. Abonnés : 8€. Réservations : 02 32 10 88 60, www.le106.com.