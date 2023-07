Carentan-les-Marais. La mairie va-t-elle devoir faire des coupes budgétaires ?

Le budget va être compliqué à boucler à Carentan-les-Marais. La commune nouvelle, issue de trois fusions successive a vu sa dotation de l'Etat baisser en 2023. Réunie en conseil d'administration, l'Association des maires de la Manche (AMM) s'est inquiétée de la situation financière de la commune.

Pendant trois ans, la commune a eu plus de financements pour réussir la fusion. Mais en 2022, elle a perdu sa dotation de solidarité rurale. Pour la toucher, le seuil est de 10 000 habitants maximum, la commune en compte 10 227. Ce sont ainsi 672 000 € en moins. "Il en résulte qu'aujourd'hui, la dotation actuelle de Carentan-les-Marais est inférieure à celle que Carentan avait en 2018 alors que la commune ne comptait que 7 887 habitants", calcule l'Association des maires de la Manche.

"Cela met en danger l'équilibre budgétaire de Carentan-les-Marais et pourrait nous contraindre, si la DSR n'est pas rétablie, à prendre des mesures drastiques qui vont mécontenter la population et pourraient conduire à l'éclatement de la commune nouvelle", craint Jean-Pierre L'Honneur, le maire de la commune. L'AMM a saisi David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, pour porter ce dossier directement auprès des ministères concernés et faire évoluer la situation. L'AMM espère que la commune va retrouver une dotation plus importante.