Seine-Maritime. Ma prime vélo 76 : plus que 15 jours pour bénéficier de l'aide de 200 euros

L'aide de 200 euros de Ma prime vélo 76 sera clôturée dans 15 jours. Le 29 avril dernier, le Département de la Seine-Maritime a renouvelé son dispositif d'aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (VAE), nommé Ma prime Vélo 76. Un mois après, près de 1 000 VAE ont été achetés avec l'aide du Département. "La tendance de ces chiffres se confirme et permet d'acter la clôture définitive du dispositif le 20 juillet prochain à 12 heures, pour la prime à 200 euros", a indiqué le Département seinomarin mercredi 5 juillet. L'aide de 400 euros, destinée aux ménages plus modestes, sera quant à elle, "toujours disponible après cette date".

Ma prime vélo 76 a été reconduit pour l'année 2023 avec un doublement de l'enveloppe, passant le montant à 1 million d'euros permettant l'octroi de plus de 3 300 aides, soit 1 650 pour l'aide à 200 euros et 1 650 pour celle à 400 euros. "Selon les prévisions, le 20 juillet prochain à 12 heures, ce sont plus de 1 650 demandes qui auront été validées pour la prime de 200 euros, correspondant à un total de 330 000 euros sur l'enveloppe d'1 million d'euros", a indiqué le Département.

À noter que ces aides sont cumulables avec les autres dispositifs nationaux ou locaux. Le demandeur, habitant en Seine-Maritime, doit acheter son VAE dans un magasin du territoire. La demande est à effectuer sur le site du Département.