Normandie. Des appels au rassemblement devant les hôtels de ville

Depuis la mort du jeune Nahel en région parisienne, plusieurs villes de France ont subi des émeutes, touchant des commerces et bâtiments publics. Dans le week-end, c'est le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, qui a été touché. Une situation qui conduit l'association des maires de France (AMF) à appeler au rassemblement devant les hôtels de ville, ce lundi 3 juillet à 12 heures.

Un "sursaut civique"

L'association départementale des maires de Seine-Maritime, qui a relayé cet appel, entend témoigner ainsi de son "refus du chaos et de la violence" et "soutenir les maires agressés et pour appeler à un sursaut civique".

En Normandie, plusieurs municipalités ont également appelé les citoyens à se rassembler. C'est le cas de la ville du Havre qui relaye l'appel de l'AMF "en soutien à nos forces de l'ordre, à nos élus et à nos commerçants". À Rouen, la municipalité indique que ce rassemblement républicain "sera l'occasion de lancer un appel au calme et de dénoncer les violences".

[INFO] A la suite de l'appel de l'association des Maires de France, en soutien à nos forces de l'ordre, à nos élus et à nos commerçants, les Havraises et les Havrais sont invités à se rassembler aujourd'hui à 12H place de l'Hôtel de Ville. — Le Havre (@LH_LeHavre) July 3, 2023

Joël Bruneau, le maire de Caen, appelle à "retrouver la voie de l'ordre et de l'apaisement. Rien ne peut justifier de s'en prendre à des bâtiments publics, des commerces, des élus et leurs familles". "Notre pays doit retrouver le chemin de l'apaisement", estime également le maire de Cherbourg, Benoît Arrivé.