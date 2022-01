Marc Lepesqueux : “C’est un coup dur”

Que s’est-il passé pour la Jacques Vabres ?

“J’étais parti pour la faire. Finalement pour des raisons d’organisation, la Transat Jacques Vabres a décidé de ne pas prendre les Class 40, je pars pour la Solidaire du Chocolat qui part de Saint-Nazaire et qui arrive au Mexique. D’un point de vue sportif, c’est à peu près le même parcours”.



C’est un coup dur ?

“ C’est trois semaines plus tôt, c’est plus compliqué pour se rendre là-bas avec mon bateau “Les Conquérants de Normandie-Caen la Mer” et puis ce n’est pas la Normandie ... Financièrement pour nous, c’est quand même un coup dur de dernière minute, surtout concernant les partenaires. J’avais à coeur de réunir des entreprises Normandes”.



Quelles sont les objectifs pour la Solidaire du Chocolat ?

“J’ai beaucoup travaillé sur le bateau tout l’hiver, nous avons commencé à naviguer progressivement. “Les Conquérants de Normandie-Caen la Mer” a l’air d’avoir des performances plus que correctes, il est au goût du jour. L’objectif sur cette course, c’est d’être dans les cinq premiers”.



Galerie photos