Normandie. Soleil et fortes chaleurs au programme de ce dimanche

Chapeaux et crèmes solaires seront de sortie en Normandie, dimanche 25 juin.

Météo France annonce une journée très largement ensoleillée et surtout des températures qui vont grimper très haut pour le début de l'été dans la région. Les 20 degrés ont déjà été dépassés dans toute la région dans la matinée.

L'après-midi, elles atteindront des sommets. Seul le département de la Manche conservera un peu de fraîcheur avec 19 degrés à Cherbourg. Il doit faire entre 24 et 27 degrés sur le reste du littoral. Et dans les terres, les températures vont réellement grimper, avec 30 degrés à Rouen, 31 à Argentan ou Alençon et jusqu'à 32 degrés annoncés pour Évreux. Températures à l'ombre.

Les températures vont dépasser les 30 degrés sur une bonne partie de la Normandie, dimanche 25 juin. - Météo France

La fraîcheur doit revenir à partir de lundi avec un ciel légèrement voilé et des températures entre 19 et 23 degrés pour les maximales.