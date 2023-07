Seine-Maritime. Plage de Saint-Jouin, des activités pour tout l'été entre sable et galets

La grande plage de Saint-Jouin-Bruneval, entourée des falaises de la côte d'Albâtre, est l'une des plages les mieux équipées de la Seine-Maritime pour passer une belle journée à la mer. Elle compte plusieurs restaurants, des tables de pique-nique, un terrain de beach-volley, des cabines de bain et surtout une plage de sable à marée basse.

Son pôle nautique propose tous les après-midi à la location stand-up paddles, paddles tandem, paddles géants, bodyboards, canoës-kayaks simples et doubles et planches de surf, mais aussi chaises longues et ballons.

Pour les lecteurs, il suffit de prendre un livre à la bibliothèque "Lire à la plage" et de se poser au soleil pour quelques heures.