Près de Dieppe. Un homme de 85 ans porté disparu, la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie lance un appel à témoins, jeudi 22 juin. Il concerne Jacques Bouazeff, un homme de 85 ans, qui n'a plus été vu depuis un départ en promenade à Londinières, dans la matinée du lundi 19 juin.

Un bon marcheur

Il s'agit d'un résident de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées de la commune de Londinières. La gendarmerie précise qu'il est de petite taille, chauve, qu'il portait un jean de couleur foncé et un tee-shirt gris et noir. Elle indique également qu'il s'agit d'un bon marcheur et qu'il aurait été vu pour la dernière fois dans la commune.

Si vous l'avez aperçu ou disposez d'informations, contactez la gendarmerie d'Envermeu au 02 35 85 70 17 ou le BDRIJ au 02 35 14 43 77.