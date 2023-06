Sud-Manche. Arte-Houssard fabrique les vêtements liturgiques des prêtres catholiques

En 2023, 88 hommes vont être ordonnés prêtres catholiques en France. Une partie d'entre eux vont recevoir ce sacrement dimanche 25 juin. Pour pouvoir ensuite célébrer la messe, il leur faut des vêtements bien particuliers : aube, étole, chasuble… L'entreprise Arte-Houssard les imagine et les fabrique dans son atelier à Poilley, près d'Avranches.

Les chasubles sont proposées en quatre différentes couleurs : vert, violet, rouge et blanc. Un calendrier fixe la couleur à porter.

Dans l'atelier, le bruit de la machine à coudre répond à celui de la brodeuse. C'est ici que les sept salariées confectionnent les vêtements liturgiques. Pour le tissu, essentiellement quatre couleurs : vert, rouge, blanc et violet. Les prêtres les portent en fonction d'un calendrier bien défini et chaque teinte a une signification particulière. "Le travail est manuel avant tout, rien ne se fait automatiquement. Il y a toujours quelqu'un derrière une machine", explique Brigitte Hamon, la responsable de l'atelier. Elle révèle aussi comment sont dessinés ces vêtements.

Comment sont dessinés les ornements religieux ? La réponse de Brigitte Hamon Impossible de lire le son.

Dans l'atelier, les vêtements sont aussi repassés.

Tout est fait à la main par les ouvrières, aucune tâche n'est automatisée.

Un vêtement revient un peu à la mode chez les prêtres, en tout cas les plus jeunes, selon la responsable : la soutane. "Ils reviennent plus à la soutane pour se démarquer, pour avoir une plus grande visibilité", affirme-t-elle.

Sur cette planche, une soutane est en train d'être coupée. Ce vêtement est porté par certains prêtres au quotidien pour être identifiés comme religieux.

Un secteur particulier

Le nombre de clients n'est pas vraiment en augmentation pour l'entreprise. Pourtant, Arte-Houssard s'en sort économiquement. "C'est complètement aléatoire. On n'a pas une visibilité très importante", conclut Brigitte Hamon.