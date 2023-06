Manche. Axe Saint-Lô - Coutances : un nouveau projet présenté

C'est un vieux serpent de mer, dont on parle depuis plus de 20 ans, sans jamais le moindre coup de pioche : le projet d'aménagement de l'axe Saint-Lô - Coutances, qui voit défiler quotidiennement 13 000 véhicules.

Un nouveau projet dévoilé

Le Conseil départemental de la Manche a dévoilé mardi 20 juin un nouveau projet pour cet axe. Il s'agit d'un réaménagement de la route existante, prenant ainsi en compte les observations et certaines propositions formulées lors des concertations menées sur ce projet ces derniers mois.

Huit créneaux de dépassements seront rallongés ou créés sur l'axe, avec des contre-allées pour sécuriser les déplacements des riverains de la voie. Des aires de covoiturage seront créées avec des bornes de recharges, des dessertes de bus ou des garages à vélo, et l'on ne parle plus d'une déviation de Saint-Gilles, mais de réaménagements. Le projet se veut "mesuré" et "raisonné", selon le président du Conseil départemental de la Manche Jean Morin.

Jean Morin Impossible de lire le son.

Par rapport à d'autres scénarios évoqués jusque-là, ce nouveau tracé est aussi moins gourmand en termes de terres agricoles, avec 40 hectares d'emprise, pour un coût de 40 à 45 millions d'euros.

Ce nouveau scénario sera soumis au vote lundi 26 juin, lors d'une session plénière de l'assemblée départementale. S'il y a adoption, la déclaration d'utilité publique est espérée pour 2026.