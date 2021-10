Réussir malgré la dyslexie

Les enfants dyslexiques sont souvent vus comme des élèves paresseux ou si distraits qu’ils ne mémorisent pas ou mal les enseignements qu’on leur donne. Or, la dyslexie, ce trouble de l’apprentissage de la lecture entraînant à sa suite des difficultés pour l’acquisition de connaissances, représente un véritable handicap. S’il n’est pas pris en compte, il peut gravement nuire à la scolarité de l’enfant.

à la Châtaigneraie, un groupe pilote d’une douzaine d’enseignants a suivi une formation sur la dyslexie, en vue d’accueillir et d’accompagner des élèves confrontés à ce problème dès la rentrée prochaine.



Adapter les moyens d’apprentissage

Le but de ce groupe est de lancer et faire vivre ce projet, et de sensibiliser à ce problème les autres enseignants et élèves. Pour l’instant, l’établissement prévoit d’accueillir, dans une classe de 3e, quelques élèves dyslexiques.

“Ils se verront enseigner les méthodes de travail spécifiques leur permettant de contourner les difficultés qu’ils rencontrent lors de l’apprentissage et ainsi de pouvoir s’en sortir au milieu des autres élèves”, explique Jocelyne Malais, enseignante membre du groupe pilote.

Loin de constituer un sous-groupe distinct des autres, ce projet a pour but d’intégrer ces élèves en difficulté au milieu de leurs camarades.

“S’ils disposent d’un suivi adapté et d’outils spécifiques d’apprentissage, ces enfants peuvent tout à fait suivre une scolarité normale malgré la dyslexie.”

Le but est de revaloriser ces jeunes qui ont les mêmes capacités intellectuelles que les autres mais qui sont entravés dans leur apprentissage par des fonctionnements de base.

“Nous leur apprendrons également à utiliser le tiers temps supplémentaire dont ils disposent lors des examens, pour leur donner toutes les chances de réussir.”

Grâce à cette initiative, l’établissement devrait rentrer prochainement dans la Fédération des établissements scolarisant des enfants dyslexiques (FEED).