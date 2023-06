Santé. Un nouveau service d'urgences à Cabourg : "Une alternative au CHU de Caen, bien trop surchargé"

Vous êtes à Cabourg et avez besoin d'une urgence médicale ? Allez au CHU de Caen, qui est à une trentaine de minutes par la route. Vous pouvez aussi tenter la maison médicale de Dozulé, ou bien les hôpitaux de la Côte Fleurie ou de Lisieux. Enfin, ça, c'était avant. Depuis lundi 5 juin, la station balnéaire dispose d'un Recours médical, au sein duquel les urgences non graves peuvent être prises en charge. Explications.

Dégorger les urgences

Deux médecins urgentistes en sont à l'initiative : Claire Dumouchel et Émilie Chaplain. "Nous sommes une structure de consultation, de soins immédiats, sans rendez-vous, explique la seconde. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf les mardis de 14 heures à 21 heures." L'idée n'est pas de remplacer les médecins généralistes, mais plutôt de pouvoir dépanner en cas de besoin, et d'ensuite réorienter tous les patients. "Notre projet est d'être une alternative au CHU de Caen, bien trop surchargé", témoigne Émilie Chaplain.

Ce Recours médical répond pleinement à la volonté du maire de Cabourg, Tristan Duval, de rapprocher les services de santé de la population. "Nous avons mis à disposition les locaux, fait des travaux, et nous voulions que tout soit en place avant que la saison ne démarre." Il met en avant un véritable manque de médecins généralistes dans son secteur - un problème que le Recours médical ne comblera pas néanmoins - sans pour autant oser parler de désert médical.

Une population qui grossit l'été

"Nous multiplions notre population par 20 pendant la saison estivale. Il était important d'offrir une réponse immédiate sur place pour ne pas engorger les services d'urgences", pose-t-il. Et en quelques jours, ce Recours médical a séduit la population. "Dès l'ouverture, une dizaine de patients sont venus", se remémore Émilie Chaplain. Des patients locaux oui, mais aussi des personnes en villégiature. "De nombreux Parisiens possèdent une maison secondaire et ne sont là que trois mois dans l'année. Dans ce cas, ils ne peuvent pas consulter leur médecin généraliste, alors nous sommes là pour pallier ce manque."

Avec le matériel de qualité présent et l'habitude des urgentistes pour gérer les flux de patients, permettant de réduire l'attente au minimum, le Recours médical de Cabourg est un véritable service rendu à la population. Il est possible de s'y rendre sans rendez-vous donc, tous les jours sauf les mardis, jours fériés et week-end compris, de 14 heures à 21 heures.