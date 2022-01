Angel Piquemal est le nouveau directeur du CHU

D’où venez-vous ?

“Depuis 2000, j’étais directeur du centre hospitalier intercommunal de la Côte Basque. Avant cela, j’avais également dirigé le centre hospitalier de Rodez pendant cinq ans et celui d’Oloron Saint Marie durant onze ans. J’ai pris mes fonctions à Caen le jeudi 1er octobre. Je suis toutefois encore obligé de me rendre sur la Côte Basque durant un mois, quelques jours par semaine. Je ne peux pas quitter cet établissement brutalement.”



Quel est votre point de vue sur la situation du CHU de Caen ?

“Je viens tout juste d’arriver. Je ne peux pas prétendre mettre livré à une analyse exhaustive. Néanmoins, personne ne peut nier que le CHU de Caen vit une période difficile. C’est un établissement financièrement dégradé avec des problèmes liés aux infrastructures comme la sécurité ou l’amiante. Il y a une attente très forte et cela constitue une réelle opportunité de redresser cet établissement. Nous pouvons nous en sortir.”



Quelles sont vos priorités ?

“Je n’ai pas encore de lettre de mission. J’ai une certitude : le délais d’action va être court. Tous les dossiers sont en relation. Il est par exemple nécessaire de réaliser des économies et de retrouver des capacités d’investissement. J’envisage de réduire le nombre de directeur adjoint. Le projet de reconstruction du CHU est aussi un dossier incontournable. Il faut que le CHU regagne la confiance et il faut faire vite. Nous devons démontrer que nous avons la capacité d’autonomie suffisante pour gérer l’établissement. Nous devons donner des signes de modernité.”



Une coopération avec le secteur privé est-elle envisagée ?

“Je suis un homme du service public, je suis né avec mais je sais aussi m’adapter. Je suis ouvert mais une collaboration avec le privée n’est pas non plus un dogme pour moi. Si cela s’avère stratégiquement nécessaire pour l’organisation de l’offre de soin, nous l’envisagerons peut-être.”



Professionnellement, votre arrivée à Caen est-elle une bonne chose pour vous ?

“Cela s’inscrit dans mon parcours professionnel. La situation du CHU de Caen est intéressante. C’est un défi passionnant, un défi pour tout le monde, pas uniquement pour le directeur que je suis. Il est nécessaire que toutes les ressources internes soient mobilisées.”



Conservez-vous votre fonction de président de la Conférence nationale des directeurs de centre hospitalier ?

“J’avais ce titre depuis 2003. Mais en tant que directeur général du CHU de Caen, je quitte cette fonction naturellement.”



Où allez-vous loger ?

“Je vais essayer de me trouver un petit coin. Je suis avant tout un rameur et Caen possède un club d’aviron ... En tout cas, je ne vais pas habiter la maison de l’ex directeur Joël Martinez. La revente de ce logement est une hypothèse.”



