Trois pavillons bleus en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, trois ports de plaisance ont le label "Pavillon bleu" :

Criel-sur-Mer (Mesnil Val)

Hautot-sur-Mer (Pourville)

Le Havre

Pour rappel, le programme Pavillon Bleu est mené au niveau international par une association non gouvernementale à but non lucratif appelée la FEE (Foundation for Environmental Education).

Ce programme a débuté en 1985 en France à l’initiative de l’of-FEEE (Office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe). Il s’est développé à l’échelle européenne à partir de 1987 puis au reste du monde depuis 2001.

Aujourd’hui, 41 pays du monde sur cinq continents participent à ce programme avec un Pavillon Bleu attribué à 3450 sites en 2011.

Ce programme tend à promouvoir le développement durable des zones côtières et des eaux intérieures à travers des critères d’excellence en matière d’éducation et d’information à l’environnement, de gestion environnementale, de gestion de la qualité de l’eau et des milieux, de sécurité et de services…