Musique. En concert à Londres, Indochine reprend une chanson de Lady Gaga

Neuf ans après son dernier concert à Londres, Indochine était de retour dans la capitale britannique dimanche 11 juin au soir pour une représentation unique.

Et si le groupe a chanté toutes ses chansons cultes, de Trois nuits par semaine à Alice et June en passant par 3SEX, L'aventurier, J'ai demandé à la lune ou College Boy, Indochine a aussi repris quelques chansons anglophones comme You Spin Me Round (Like a Record), titre culte du groupe Dead or Alive qui a marqué les années 80, ou encore Poker Face, de Lady Gaga.

Si vous n'étiez pas à Londres ce 11 juin dernier, voici une séance de rattrapage proposée par des internautes sur Twitter, et par le groupe lui-même qui a posté sur son compte Instagram sa reprise de Dead or Alive.

Des reprises qui seront peut-être jouées à nouveau le 5 juillet prochain, au Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair ?