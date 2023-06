Saint-Germain-sur-Ay. Des dizaines de pompiers mobilisés sur deux feux de végétation à 400 m l'un de l'autre

Deux feux de végétation se sont déclarés vendredi 9 juin, peu après 10 heures, dans la commune de Saint-Germain-sur-Ay. Les faits se sont produits au lieu-dit La Doyennerie, près du havre. Il s'agit de deux départs de feu à 400 mètres l'un de l'autre. Au moins 35 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de La Haye-du-Puits, Carentan, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Barneville-Carteret, Coutances, Lessay et Portbail ont été mobilisés.

De nombreux véhicules du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche ont été engagés. - SDIS-50

La propagation "stoppée"

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche précise qu'un Groupe d'intervention feux de forêts (GIFF) a été engagé. Il s'agit d'un ensemble de cinq véhicules : quatre camions-citernes feux de forêt et un véhicule de commandement, soit 18 sapeurs-pompiers. Ce groupe était complété d'un fourgon incendie classique, d'un camion-citerne grande capacité pour l'alimentation en eau, d'un soutien sanitaire (ambulance) et de véhicules de commandement.

L'illustration montre ce qu'est un Groupe d'intervention feu de forêts (GIFF) lors d'une attaque offensive d'un feu. - SDIS-50

Une première zone de 2 500 m2 a été brûlée, le refroidissement était toujours en cours à 15 h 45. Sur le second lieu, 1 000 m2 ont brûlé. La propagation a pu être "stoppée" par les soldats du feu.

L'appel à la vigilance du préfet

Le préfet de la Manche appelle à la plus grande vigilance et à la responsabilité de chacune et chacun pour éviter de nouveaux incendies.

"Les incendies semblent être d'origine humaine, annonce le préfet de la Manche. Ce type d'agissements est fortement sanctionnable, la peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende."