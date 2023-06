Caen. "Mon quartier d'été" promet un programme animé et fédérateur

Et si, cette fois-ci, la fête venait à vous ? Depuis vendredi 9 juin, les quartiers de Caen s'animent, et ce jusqu'à la fin de l'été. Que vous habitiez dans le quartier Saint-Jean-Eudes, à la Maladrerie, à la Grâce de Dieu, à Venoix ou dans le centre-ville, de nombreuses animations en libre accès vont rythmer votre été sur la place publique. Musique, kermesses, spectacles… La programmation se veut riche au pied de chez vous.

Des animations dès ce week-end

Au programme, vendredi 16 juin : une fête de quartier à la maison de quartier Sainte-Thérèse ainsi qu'à La Bar'acc, un tiers-lieu Rive droite. De 16 h 30 à 2 heures du matin, s'enchaîneront des animations, spectacles, des concerts ou encore une initiation à la danse swing. Le cinéma Lux propose, lui, une projection à minuit. Le lendemain, samedi 17 juin, c'est côté Nord-Est que les habitants se rassembleront. La halle sportive Saint-Jean-Eudes donne rendez-vous au public pour une fête des habitants, de 11 heures à 18 h 30. Pour rythmer l'après-midi, il y aura des jeux, une kermesse et pour bien commencer le midi : un barbecue. Deux autres dates sont à retenir en juin : le mardi 20 au square Yvonne-Guégan de 16 h 30 à 20 h 30 pour des animations familiales et un spectacle. Puis vendredi 23 juin sur le parvis du Fonds régional d'art contemporain (FRAC) pour un concert festif de 18 à 21 heures.

Et encore tant à venir en juillet

Il faudra attendre le mois de juillet pour voir fleurir le quartier Pierre-Heuzé. Mardi 4 juillet, au city place Champlin se dérouleront des spectacles d'échasses, avec la présence d'un crieur de rue, mais aussi des animations scientifiques et sportives. Le lendemain, mercredi 5 juillet, ce sera au tour du Chemin-Vert d'ouvrir les hostilités et d'attirer du monde. Avec Mon quartier d'été, la Ville de Caen entend fédérer les habitantes et habitants pour s'unir autour du partage et de la fête.

Pratique. Mon quartier d'été : jusqu'au mois de septembre dans les différents de Caen et ses alentours. Infos Nord-Est : 02 31 94 65 94, Nord-Ouest : 02 31 06 12 90, Rive droite : 02 31 82 73 58, centre-Sud-Ouest : 02 14 37 31 00.