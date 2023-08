Orne. Une journée au Park RustiK près de Chailloué

Vivez une aventure inédite au Parc RustiK ! Ce parc à thème implanté dans une forêt près de Chailloué vous permettra de vivre une histoire palpitante. À la croisée du réel et de l'imaginaire, le Royaume, comme le nomment ses habitants, vous transporte dans un univers inédit. Cette terre ancestrale bercée de légendes et de récits héroïques vous plonge dans un univers médiéval fantastique propice à d'intenses aventures. Costumé, vous pourrez vous fondre dans le Royaume au milieu des autres joueurs et des personnages de l'univers RustiK, pour ainsi en devenir un acteur à part entière.

Pratique. Ouverture du parc tout l'été. Réservez votre aventure sur rustik.fr.