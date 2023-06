Alençon. The Songwriters à La Luciole : "Quand on était plus jeunes, on allait voir des concerts là-bas"

Ce sont les petits artistes de demain. Jeudi 8 juin, le groupe de musique The Songwriters se produira sur la scène de la salle des musiques actuelles La Luciole, à Alençon. Originaires du Perche, Loïcia Desbouillons et Max Lambert ont formé leur groupe en 2020 et ont parcouru toutes les petites salles de concert de l'Orne.

Après la sortie d'un clip musical plus tôt dans l'année, le duo tentera de mettre de l'ambiance dans la salle mythique alençonnaise.

The Songwriters ont sorti leur premier clip "The Right Way" le 29 novembre 2022. - Aurelien de Bonnefon

Prochainement à l'Armada

"Quand on était plus jeunes, Max et moi allions voir des concerts là-bas. Mais je ne m'étais jamais dit que si peu d'années après notre création, on allait jouer ici", raconte Loïcia Desbouillons. Les deux Normands qui se sont rencontrés au lycée ont tout de suite accroché musicalement et ont commencé à composer des musiques. Après deux ans de travail acharné, c'est en 2022 que leur premier EP a vu le jour, avec trois musiques.

Écoutez Loïcia Desbouillons pour sa première scène à La Luciole : Impossible de lire le son.

"On a quand même la chance d'avoir des personnes qui nous aident et qui nous encouragent. C'est un objectif de se développer dans notre région, en Normandie, pour que les gens apprennent à connaître notre univers", assure le guitariste Max.

Le vendredi 16 juin prochain, ils seront sur la scène de l'Armada de Rouen aux côtés d'Amir, Petit Biscuit, Black M ou encore Amel Bent.

Pratique. Pour réserver sa place, rendez-vous sur laluciole.org