Caen. Marathon de la liberté : retour sur les courses en images

C'est sous un soleil de feu que se sont déroulés le marathon, le semi-marathon et le 10 km de Caen dimanche 4 juin, dans le cadre du Normandy Running Festival. Plusieurs milliers de sportifs se sont donné rendez-vous au stade Hélitas, lieu d'arrivée des différentes courses. La bonne ambiance était présente tout au long du parcours grâce aux spectateurs venus en nombre, ainsi qu'aux différents concerts mis en place sur tout le trajet emprunté par les coureurs.

Adela Paulina Baltoi a brillamment remporté l'édition 2023 du marathon en 2 heures 51 minutes et 24 secondes. Elle a pris sa revanche de l'année dernière où elle avait fini à la deuxième place. - Valentin Charlot

Tout au long du parcours, les pancartes étaient de sortie pour encourager les coureurs. - Valentin Charlot

Côté sportif, c'est Musa Babo Ido qui a remporté la course reine en 2 heures 19 minutes et 57 secondes. Chez les femmes, c'est Adela Paulina Baltoi qui est arrivée en tête, en 2 heures 51 minutes et 24 secondes.

Fatiha Asmid a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée du semi-marathon en 1 heure 15 minutes. - Valentin Charlot

La fatigue se faisait sentir sur les visages des nombreux participants. - Valentin Charlot

Sur le semi-marathon, Fatiha Asmid a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée en 1 heure 15 minutes. Chez les hommes, Yakoub Labouira s'est imposé en 1 heure 5 minutes et 24 secondes.

Les bisous étaient nombreux à l'arrivée. - Valentin Charlot

Enfin, le 10 km a été remporté par Hassan Oubassour du Stade Sottevillais (31'07) suivi de près par Loïc Letellier. La première femme a franchi la ligne d'arrivée après 33 minutes et 59 secondes de course. Elle se nomme Marie Bouchard.

Dimanche 4 juin, c'était aussi jour de fête des mères ! - Valentin Charlot

Les résultats sont à retrouver en cliquant ici.