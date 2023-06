Eperrais. Paul Cotreuil, jeune entrepreneur au service du local

Des plateformes, de la communication et un bon packaging, les atouts d'une entreprise naissante.

Plateformes

Pour faciliter la liaison entre le producteur et le commerçant, la Chips du Perche a fait appel à des plateformes françaises comme AnkorStore, Faire ou Nectargo. Un gain de visibilité et une logistique grandement facilitée, notamment pour l'acheminement, puisque ces plateformes font appel à des transporteurs comme UPS : "C'est beaucoup plus simple pour moi que de livrer moi-même", explique Paul Cotreuil. Côté communication, il relève que les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram ont largement contribué au succès rapide de la jeune entreprise.

Packaging

Le clocher pointu de l'église d'Eperrais et le blason du Perche s'affichent en grand sur les paquets de la Chips : la note locale est donnée ! "Quand je me suis lancé, il a fallu créer la société, trouver un comptable, des transformateurs… et créer le packaging, avec l'aide d'une entreprise de communication, avec qui nous avons eu de nombreux aller-retours. Ça a été le plus gros du travail !", se souvient l'entrepreneur. Récemment, un paquet individuel de 45g est venu s'ajouter à l'original, de 125g.

Pour retrouver la Chips du Perche sur Instagram : @lachipsduperche.