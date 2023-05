France-Monde. Maroon 5 dévoile son nouveau clip 

Le groupe Maroon 5, qui s'est formé il y a déjà plus de 20 ans, fait un retour plein de sagesse. Adam Levine et ses musiciens se produiront en France le 29 juin 2023 à Paris La Défense Arena. En attendant, le chanteur, guitariste et acteur américain vient de dévoiler le clip du hit Middle Ground. Le leader de Marron 5 a tenu à se concentrer sur le groupe entier à travers une série d'images de leur vie, pour que cela ressemble à un documentaire. Il voulait que le clip montre le processus de création du morceau mais aussi les moments décontractés.