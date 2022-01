Les antipodes en long-board

Avoir une passion et partir la vivre à l'autre bout du monde. C'est le pari de Romain Bessière. Ce jeune homme de 23 ans, natif de Saint-Lô et domicilié à Vouilly, pratique la planche à roulette depuis son adolescence. Mais pas n'importe laquelle. Ne dîtes pas skate-board mais bien long-board. La première planche est vouée à la réalisation de figures, la seconde, plus longue, trouve son utilité dans la vitesse et l'engloutissement de kilomètres. Et vu la bougeotte qui anime le jeune Romain, nous comprenons mieux pourquoi il a choisi le long-board, la planche longue.



Passion et système D

Romain est prothésiste dentaire. Il emploie la plupart de ses vacances à l’aventure et au voyage. En août 2009, ce dernier a entrepris la traversée du Japon en long-board. Une traversée du nord au sud, qui a duré un mois et durant laquelle le skateur a parcouru 2 000 km. Mais ce n’était pas son premier fait d’armes. Avignon-Naples, Copenhague-Berlin, Pamplune-Gibraltar, autant d’itinéraire avalé par Romain les années antérieures. “Le Japon, c’était super et ça permettait de sortir d’Europe”, explique-t-il. Et à la passion, se greffe la débrouillardise. Romain voyage sans casser sa tirelire, grâce aux sponsors et en mettant à profit l’un de ses autres “hobbies”, la photo. Les Caramels d’Isigny, Photolabo.com ou encore la marque de skate Loaded, lui allouent des fonds afin de payer ses transports et, sur place, ce globe-trotter bas-normand n’hésite pas à aller vers les autres en demandant l’asile. Comme en témoigne son livre d’or qui regorge de splendides photos. Des photos qu’il exposera au Kitsch café à Caen aux mois de décembre et janvier. Un appel au voyage, sur papier brillant ou mat, pour les amateurs de glisse et d'inconnu.



Galerie photos