Lillebonne. Pour le Printemps des familles, faites le plein d'animations

Pour clore le programme du Printemps des familles, la Ville de Lillebonne propose son festival "Faites en familles", samedi 10 juin. Tout l'après-midi dans le jardin de l'hôtel de ville, des animations seront à votre disposition. Des spectacles seront proposés en soirée dans le théâtre romain.

• Faites en familles, de 14 heures à 19 heures, dans le jardin de l'hôtel de ville : la compagnie Pile Poil déambulera avec son vélo smoothie. Le public pourra faire le plein de jeux et d'activités manuelles, profiter du maquillage, de la structure gonflable et essayer le parcours de motricité et de vélo.

• Cirque et musique, à partir de 16 h 30, dans le théâtre romain :

- 16 h 30 : Ateliers cirque ouverts à tous.

- 17 h 15 : Attentat artistique : une performance dirigée par Élodie Guézou, artiste contorsionniste et pluridisciplinaire. Un moment décalé, oscillant entre musique, danse et contorsion.

Après le spectacle, place aux groupes musicaux D'Mesure et Come Back (pop rock).

Pratique. Toutes les animations sont gratuites.