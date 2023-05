Coutances. Les bonnes notes du festival Jazz sous les pommiers

La 42e édition du festival Jazz sous les pommiers s'est achevée samedi 20 mai, sur de très bonnes notes : 92 % de taux de remplissage des concerts payants, soit plus de 36 000 billets émis, et près de 70 000 spectateurs sur la semaine en cumulant payant et gratuit. "Nous savourons la satisfaction d'avoir retrouvé, cette fois, totalement l'ambiance familiale, populaire, décontractée, associée à une programmation exigeante et de qualité", indiquent les organisateurs. Une grande fête où toutes les formes de jazz ont été célébrées, y compris dans les rues ou dans les bars de la ville.