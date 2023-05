Saint-Lô. Les meilleures terrasses de la ville : notre sélection

À Saint-Lô, chacune des terrasses possède leurs propres atouts : ambiance sportive, conviviale ou plus intimiste, chacun pourra y trouver son compte.

La plus "british" : le Castel

Véritable institution, le Castel est un pub situé en plein centre-ville de Saint-Lô. Des compétitions sportives sont souvent retransmises et pour les plus joueurs, des tables de billard et jeux de fléchettes sont disponibles au fond de la salle. Le Castel propose une carte de bières plutôt fournie, avec la possibilité de grignoter quelques tapas.

La plus calme : le Northwood

Au Northwood, l'ambiance est plus calme : sa terrasse est située devant l'église, et s'il n'y a plus de place, quelques tables sont aussi installées dans l'arrière-cour. Un avantage non négligeable : la bière y est bon marché.

La plus intimiste : la Maison

La Maison est un bar et restaurant d'habitués, à la décoration vintage et avec une carte créative. La terrasse à l'arrière de l'établissement permet de dîner entre amis ou boire un cocktail en profitant des derniers rayons de soleil de la journée.

La plus ensoleillée : le Neptune

En fin de journée, la terrasse en bois du Neptune accueille les Saint-Lois venus se détendre entre collègues ou entre amis. L'ambiance y est assez familiale avec parfois des soirées karaoké ou des retransmissions de matchs.

La plus grande : le café de Saint-Lô

Si les terrasses évoquées précédemment sont plutôt intimistes, les grands groupes d'amis et les familles seront plus à l'aise au Café de Saint-Lô, situé dans l'hypercentre et véritable cœur battant lors des temps forts de la ville, comme le samedi, jour de marché. Attention, le lieu ferme tôt (19 h 30 en semaine, un peu plus tard le vendredi) mais est ouvert toute la journée.