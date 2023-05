Sécurité. Cambriolages : la Normandie parmi les régions les plus sûres de France

Pour la première fois, l'Insee et le ministère de l'Intérieur publient une étude nationale sur les cambriolages et tentatives de cambriolages de logements signalés en France entre 2016 et 2019. Les conclusions dressent un portrait flatteur pour la région normande.

2022 : 6 500 actes recensés en Normandie

Selon les auteurs de l'étude, 69 % des victimes de cambriolages et 34 % des victimes de tentatives portent plainte. On compte ainsi 6 500 faits signalés sur l'ensemble de la Normandie. Un chiffre à relativiser, puisqu'avec moins de quatre logements sur 1 000 concernés, elle se place parmi les régions les moins touchées. Elle pointe ainsi à la 4e place du classement, derrière la Martinique, la Réunion et la Corse.

Les cinq départements normands en dessous de la moyenne nationale

Aucun département de la région n'atteint une moyenne de 5,8 logements sur 1 000 victimes de cambriolage, soit la moyenne en France hors Mayotte. En proportion, l'Eure est le département qui s'en rapproche le plus, avec 4,8 logements concernés sur 1 000, tandis que la Manche n'en compte que 2,1, ce qui en fait le département le plus sûr de la région.

Rouen, ville aux 1 700 logements touchés

Agglomération la plus peuplée de Normandie, Rouen et ses environs sont logiquement davantage touchés par les cambriolages et les tentatives de cambriolages. La préfecture de la Seine-Maritime concentre à elle seule un quart des actes recensés en Normandie, avec 1 700 faits rapportés. Le département a tout de même connu une baisse de 34,4 % entre 2016 et 2022, contre -21,6 % pour l'ensemble de la région.