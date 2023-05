Le Trait. "Elle est rentrée dans un corbillard" : quatre ans après, le deuil impossible de Franck Collinot

C'était le 27 juin 2019, il y a presque quatre ans. Célia, 19 ans, étudiante en Staps à Rouen, perdait la vie dans un accident de la route en Bourgogne. Dans la voiture, son petit ami et, au volant, un copain. Aucun n'a survécu au choc brutal contre un platane. Les analyses toxicologiques ont rapidement montré que le conducteur était positif à l'alcool, avec près de deux grammes par litre de sang, et au cannabis. Des années plus tard, Franck Collinot peine à pardonner et à faire le deuil impossible d'un enfant. Au moment de l'accident, Célia était repartie chez sa mère, séparée de son père, en Bourgogne, pour un job d'été. Ce soir du 27 juin, elle n'avait pas prévu de sortir mais s'est laissée convaincre par ses amis. La soirée se prolonge. Elle n'a pas bu. Mais alors qu'elle était une capitaine de soirée toute désignée, son ami refuse de lui laisser les clés de la voiture. "Elle avait deux choix : soit rester sur place pour dormir et louper le boulot le lendemain, soit monter dans un corbillard", raconte aujourd'hui Franck Collinot. C'est par son ex belle-mère qu'il apprend la terrible nouvelle, le lendemain. "C'est un vrai coup de massue derrière la tête, vous êtes abasourdi." Après le choc vient la colère, à la suite d'un accident qui aurait pu être évité. "Si c'était une faute de conduite, ce serait différent. Pour moi, c'est comme un attentat. C'est comme si on tue votre enfant", décrit-il. Jamais depuis il n'a accepté de rencontrer les parents du conducteur alcoolisé. "Je ne m'en sens pas capable. Il a embarqué deux personnes avec lui dans la mort."

Une passion partagée

Le choc survient alors que Franck Collinot renoue avec sa fille, Célia. Séparé de sa maman alors qu'elle n'était qu'un bébé, ce n'est pas lui qui l'a élevée au quotidien. Mais la jeune femme, très dynamique, était venue deux ans avant le drame s'installer en Normandie, près de son père, pour commencer des études de Staps. Sur le tard, elle s'était engagée pleinement vers la force athlétique et l'haltérophilie. Une passion familiale : celle de son grand-père et celle de son père qui cumule 10 titres de champion de France comme athlète et une médaille d'argent au Jeux Olympiques de 2008 comme entraîneur de l'équipe de France.

"Quand vous perdez un enfant, vous en avez jusqu'à la fin de votre vie"

Célia, déjà, commençait à avoir de bons résultats avec une 3e place en championnat de France d'haltérophilie et une 2e place en championnat de France junior de force athlétique. "C'était une bosseuse. Quand vous coupez les ailes d'un bel oiseau, c'est encore pire", se souvient son père.

Comme un vibrant hommage, Franck Collinot a organisé avec le club d'haltérophilie et de musculation du Trait un challenge Célia, au mois de juin 2022, trois ans après son décès. Au programme : des épreuves sportives avec de grands champions de la discipline et un village d'associations pour faire de la prévention sur la sécurité routière, son nouveau combat. "C'était une forme d'exutoire, un moyen d'honorer sa mémoire, de communier avec les amis, la famille et les sportifs." Plus d'un millier de personnes ont pris part à l'événement. L'occasion donc de délivrer et de marteler un message qui n'est pas encore complètement acquis en 2023, sur les dangers de l'alcool et des stupéfiants au volant. "Si on a la possibilité de sauver, ne serait-ce qu'une personne avec une journée comme ça, c'est déjà ça de gagné." Quitte à réitérer l'expérience ? Franck Collinot ne l'exclut pas mais ce ne sera pas pour 2023. 2024 a été évoqué, juste en amont des Jeux olympiques, même si le projet en est à ses prémices. En attendant, le sportif avance dans son deuil. "C'est un traumatisme psychologique. Quand vous perdez un enfant, vous en avez jusqu'à la fin de votre vie. Je ne sais pas si on peut trouver une forme d'apaisement. On se fixe d'autres objectifs." Un combat au quotidien.