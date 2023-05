Rouen. Graines de jardin : là où les idées germent !

Le jardin des plantes de Rouen sera en effervescence samedi 27 et dimanche 28 mai. Il s'apprête à accueillir encore des milliers de curieux pour la 14e édition de Graines de jardin.

Le goût de la nature

Imaginé en 2009, le festival ne cesse de prendre de l'ampleur. Cette année, des centaines de stands vont venir jalonner les allées du Jardin des plantes pour satisfaire la curiosité de jardiniers en herbe et des mains vertes confirmées. La nouvelle édition s'organise sous la thématique du jardin gourmand. C'est l'occasion de découvrir des stands animés par les jardiniers de la Ville, des feuilles, graines, légumes racines mais aussi, plus insolite, des fleurs et tiges comestibles. Les animations invitent à ouvrir nos horizons culinaires et à changer nos pratiques en composant un gâteau floral ou en préparant des feuilles de vigne farcies mais aussi en s'initiant aux techniques de fermentation. Mais Graines de jardin, c'est aussi l'occasion de goûter des produits normands : pétillant de framboise, fromages au lait cru, glaces du pays de Bray sans oublier les produits de la ruche.

Nature en fête

Si le succès de l'évènement ne tarit pas, c'est aussi parce que Graines de Jardin est un rendez-vous familial et festif. Tout au long du week-end, de nombreuses animations viennent égayer cette rencontre : spectacle acrobatique et poétique de la Cie In fine, fanfares en déambulation, Ratatouille rhapsody pour les plus jeunes mais aussi de nombreux ateliers ludiques et pédagogiques pour mettre la main à la pâte.

Pour les visiteurs, c'est aussi l'occasion de découvrir la faune et la flore grâce aux partenariats avec la Ligue de protection des oiseaux, le Chêne, le conservatoire des espaces naturels de Normandie et d'en apprendre davantage sur les insectes pollinisateurs et le respect de l'environnement. En complément, grâce à ses très nombreux exposants, Graines de jardin fourmille d'idées nouvelles pour aménager nos jardins avec du mobilier, des trocs de graines, des ventes de semis et de plantes : des idées à la pelle !

Pratique. Samedi 27 et dimanche 28 mai de 10 h à 19 h, au Jardin des plantes de Rouen. Gratuit. graines-de-jardin.fr