Cherbourg. Sécheresse : la montée en puissance du lavage écologique ?

L'entreprise Ecolave a ouvert au premier trimestre 2023 une agence dans l'arrondissement de Cherbourg, avec à sa tête Jérémy Lajoie. L'entrepreneur originaire de Sideville voulait lancer sa nouvelle activité de lavage et de préparation esthétique automobile.

Jérémy Lajoie lors du nettoyage.

"Mon carnet est rempli"

Jérémy Lajoie a travaillé auparavant durant trois ans dans le secteur du démantèlement nucléaire, en horaires décalés. Son envie de changement s'est affirmée, entre souhait de se mettre à son compte et de retrouver des horaires plus simples et un relationnel direct avec des clients. Et le côté écologique d'Ecolave lui plaît bien : "Tout est conçu pour minimiser les impacts environnementaux et surtout économiser l'eau, ce qui est plus que jamais d'actualité, explique-t-il. Mon carnet est rempli sur deux à trois semaines, il y a une forte demande. Déjà, les gens n'ont pas forcément de temps à consacrer au nettoyage automobile et, avec les restrictions d'eau qui vont certainement retomber pour cet été, c'est une solution pour particuliers et professionnels."

Ecolave utilise un procédé de nettoyage non polluant et sans rejet, les produits étant biodégradables à 95 %, sans aérosol ni produit toxique, et les lingettes en microfibres sont réutilisables. La méthode est totalement écologique et économe, nécessitant moins d'un litre d'eau, à l'inverse d'un nettoyage traditionnel qui peut utiliser jusqu'à 300 litres.

Pratique. Ecolave à Cherbourg. Renseignements par téléphone au 06 70 79 75 78.