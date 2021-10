Le préfet de la région Haute-Normandie, Rémi Caron, a remis les prix du concours 2011 de la resistance et de la déportation, le mercredi 8 juin, à 15h, à la préfecture de Rouen. Ouvert aux élèves d'établissements publics et privés, ce concours a pour objectif de perpétuer chez les jeunes l'histoire de la résistance et de la déportation.