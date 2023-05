Près de Dieppe. Le Groupe Institut de Soudure implante un nouveau site à Martin-Église

Déjà installé sur le périmètre du Havre avec son centre à Gonfreville L'Orcher, le Groupe Institut de Soudure vient d'inaugurer un nouvel établissement à Martin-Eglise près de Dieppe, son 5e site en Normandie, en présence, notamment, du député communiste de Seine-Maritime Sébastien Jumel. Son objectif : former les soudeurs et tuyauteurs de demain, des métiers très recherchés par l'industrie locale notamment dans le secteur du nucléaire alors que la construction de deux EPR 2 à la centrale de Penly va nécessiter du personnel qualifié.

Inauguration du nouveau centre de formation de #soudeurs et de #tuyauteurs à Martin-Église, près de Dieppe https://t.co/4ZVUCMgJr5 — Groupe Institut de Soudure (@Institu2Soudure) May 12, 2023

Une première promotion de 10 tuyauteurs

"Nous sommes implantés sur Neuville Les Dieppe depuis 2020 sur une petite installation et avec l'éclosion des marchés liés aux EPR et les besoins en ressources, on a décidé d'agrandir et d'ouvrir un nouveau centre", explique son responsable, Jean-François Lecoq. Ce centre de 500 mètres carrés, ouvert depuis mars 2023, a démarré une première session de formation de 10 personnes à la tuyauterie industrielle avec à terme l'objectif de former une trentaine de soudeurs par an et autant de tuyauteurs. "C'est une activité qui a été assez délaissée pendant des années, il y a beaucoup de départs en retraite aujourd'hui qu'il faut remplacer et dans ces métiers la tranche d'âge intermédiaire n'existe plus quasiment." Il faut donc du sang neuf pour pouvoir assurer les projets industriels de demain.

"Aujourd'hui on sort, sur Paluel et Penly, des grands carénages, on a aujourd'hui le sujet des corrosions sous contraintes où il y a aussi besoin de beaucoup de soudeurs pour effectuer les réparations des différentes centrales qui sont en service et bien sûr les projets des EPR", poursuit jean-François Lecoq. L'institut de Soudure a pour ambition aussi de couvrir les besoins de l'industrie mécanique et la tuyauterie classique. "Le marché du nucléaire va aussi amener beaucoup de besoins en fabrication métallurgique", conclut le responsable du nouveau centre dieppois.

Le groupe Institut de Soudure prévoit de recruter massivement avec 300 embauches cette année sur sa trentaine de sites en France dont une partie significative en Normandie notamment à Cherbourg et à Dieppe grâce au soutien de la Région Normandie dans le cadre du Plan régional de formation.