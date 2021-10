Françoise Guillotin est médiatrice de la Crea

Quel est le rôle de la médiatrice de la Crea ?

“Lorsque les habitants de la Crea rencontrent des difficultés, ils peuvent, en premier recours, écrire à la collectivité ou au service concerné. S’ils n’ont pas obtenu satisfaction en passant par le circuit ordinaire ou n’ont pas compris les décisions prises, ils peuvent saisir la médiatrice de la Crea. Mon rôle de médiateur est de comprendre les demandes des habitants et d’expliquer pourquoi telle solution a été choisie par l’agglomération plutôt qu’une autre. Je propose également de nouvelles solutions si besoin est.”



D’où vient cette volonté d’instituer un médiateur pour la Crea ?

“C’est un souhait de Laurent Fabius, président de la Crea. Il était attaché au fait que la collectivité, bien qu’elle s’agrandisse, reste proche des habitants. Le poste de médiateur a été créé pour s’inscrire dans une procédure d’amélioration constante et de contrôle de la qualité de nos prestations. C’est un outil qui nous permet d’analyser ce que l’agglomération met en place mais aussi de comprendre où est le problème pour pouvoir avancer.”



Quelles sont vos compétences ?

“Elles sont très vastes car j’interviens sur tous les problèmes du quotidien : les transports en commun, de la gestion de l’eau, des déchets, l’environnement, la vie culturelle, les sports... Le plus souvent, la saisine se fait au sujet de problèmes touchant les transports, l’eau ou les déchets. Pour l’instant, je reçois encore des demandes qui ne relèvent pas de ma compétence puisque je n’interviens qu’en deuxième position. Je ne réponds pas aux problèmes de première intention. De la même façon, je n’interviens que pour des problèmes qui relèvent de la Crea et ne peut pas agir en dehors de ce cadre. Ma mission de médiatrice est transversale : je cherche des solutions au sein des différents services de la Crea et fais redescendre les réponses aux usagers. J’établis ainsi un lien entre les services et les habitants. Mon rôle est de montrer que la Crea reste une collectivité de proximité.”



Quelles démarches doivent suivre les personnes qui veulent saisir la médiatrice de la Crea ?

“Elles ont trois possibilités : elles peuvent m’adresser leur demande par courrier ou par mail. Elles peuvent aussi appeler “Allo communauté”, au 0800 021 021. L’appel est gratuit pour tous les fixes du territoire de la Crea. Je m’efforce de rendre les premières réponses précises dans un délais d’un mois maximum.”



Quel résultat tirez-vous de ces premiers mois d’exercice ?

“Nous nous donnons pour l’instant au moins six mois pour chiffrer ces résultats et voir comment se service est utilisé et perçu par les habitants. Le temps que tout se mette en place et surtout que les gens se familiarisent avec ce service.”

Une vie, six dates

1957 : naissance à Vire

1989 : cadre santé du pôle de médecine du centre hospitalier d’Elbeuf

1995 : conseillère municipale à St-Pierre-Lès-Elbeuf

2004-2008 : maire d’Elbeuf

2010 : Vice-présidente de la Crea en charge de l’urbanisme

2011 : nommée médiatrice de la Crea