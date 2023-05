Normandie. La Région lance sa première édition des Étoiles de l'Europe

"Il y a près d'un milliard d'euros de disponibles pour l'ensemble des Normands sur les cinq départements", assure François-Xavier Priollaud, vice-président de la Région, chargé de l'Europe. Les fonds européens sont utilisés pour financer de nombreux projets, et la Région souhaite que ça se sache. Alors, elle a décidé de lancer sa première édition des Étoiles de l'Europe.

"On aurait pu les appeler les Césars ou les Molières de l'Europe", s'amuse l'élu. Sept catégories ont été érigées, ainsi qu'un coup de cœur du public. L'idée est de sélectionner des projets qui ont bénéficié des fonds européens, ils sont 1 500 depuis 2014, et de les faire connaître au public. "Nous voulons valoriser ce que l'Europe apporte à la Normandie en sortant de la communication classique. Il faut montrer le réel intérêt de ces fonds, sans parler de la complexité, mais plutôt des succès", poursuit François-Xavier Priollaud. Autre objectif de l'initiative : éviter l'autocensure et faire en sorte que personne n'hésite à en faire la demande.

Les inscriptions seront ouvertes en octobre prochain, et les finalistes de chaque catégorie seront annoncés en mars 2024. La première cérémonie, "dans une ambiance festive", aura lieu en mai 2024. L'occasion pour tous les participants de se rencontrer et de discuter entre eux, un des autres objectifs prôné par la Région.

Les récompenses des heureux vainqueurs ne sont pas encore déterminées. Il ne devrait a priori pas s'agir d'une enveloppe, les projets présentés ayant déjà bénéficié de financement.