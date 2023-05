Normandie. Un besoin urgent de personnels dans plusieurs Ehpad du sud-Bocage

Partout, les entreprises recherchent du personnel qualifié, et cela devient particulièrement urgent à l'Ehpad des Andaines, à La Chapelle-d'Andaine et à Couterne, dans l'Orne, mais aussi à quelques kilomètres de là, à Barenton et au Teilleul, dans le sud-Manche.

Cette structure recherche des personnels soignants diplômés, des auxiliaires de vie sociale, mais aussi un infirmier, un pharmacien, ainsi que des personnes pour le service de lingerie, le bio-nettoyage, ou encore un cuisinier.

Jeudi 11 mai, l'Ehpad organisera une porte ouverte pour recruter : "Nous sommes prêts à former ces nouveaux professionnels", explique Jocelyne Bichet, responsable des ressources humaines.